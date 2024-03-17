السوداني يرأس اجتماعاً "مهماً" لتشكيل حكومة كركوك

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعا "مهماً مع كافة مكونات محافظة كركوك السياسية.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن الاجتماع يأتي من أجل الوصول الى تفاهمات وحلول لغرض تشكيل الحكومة المحلية في كركوك.

وفي 22 من شباط الماضي، اتفق السوداني مع القوى السياسية في كركوك،على تشكيل ائتلاف إدارة موحد يضم القوى الفائزة في الانتخابات الأخيرة، وهو ما يمهد لتشكيل الحكومة المحلية، فيما يبقى الائتلاف تحت رئاسة السوداني حتى حسم الملف.