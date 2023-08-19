السوداني يرفض التسويق والتثقيف لمفاهيم لا تتلاءم مع كل المجتمعات وتستهدف الأسرة

شفق نيوز/ أبدى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، رفضه التسويق والتثقيف لمفاهيم لا تتلاءم مع كل المجتمعات وتستهدف الأسرة، وذلك خلال حضوره احتفالية بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني، شارك، صباح اليوم، في احتفالية بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة بدورته الـ (15)، التي أقامها في العاصمة بغداد تيار الحكمة الوطني.

واستحضر، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، حادثة كربلاء والمعاني العظيمة التي تجسدت فيها، مستذكراً شخصية السيدة زينب بنت علي (عليهما السلام)، والموقف البطولي الذي سجلته في رحلة مسيرة الأسر إلى الشام، وكانت الشخصية المحورية الأهم التي تكفلت باستمرار موقف الإمام الحسين وأصحابه، وتحملت من بعده مسؤولية رعاية النساء والأطفال، طيلة فترة ذهابهم في طريق السبي والأسر، مؤكداً أن رحلتها كانت تجسد مناهضة العنف ضد المرأة، واستذكاره يمثل تكريماً للمرأة وإعلاءً لمنزلتها.

وأكد السوداني أنّ ملف المراة يشكل أولوية لدى الحكومة، مشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023-2030)، التي أطلقتها الحكومة في شهر آذار الماضي، وتتضمن عدة محاور لتمكين المرأة العراقية في مجالات عدة.

يتبع..