السوداني يرحب بتحديد موعد لانتخابات برلمان كوردستان ويؤكد استعداد الحكومة الاتحادية لإنجاحها

شفق نيوز/ رحب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بتحديد موعد لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، مؤكداً استعداد الحكومة الاتحادية لإنجاحها.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني يجدد تأكيده دعم إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق، ويرحّب بقرار رئاسة الإقليم تحديد موعد لإجرائها في شهر تشرين الأول المقبل".

وأضاف العوادي أن "الحكومة تبدي كامل استعدادها لدعم متطلبات نجاح هذه العملية الانتخابية، وبذل كل ما يعزز مشاركة أبناء شعبنا الكوردي وباقي الأطياف المتآخية في الإقليم؛ من أجل أن تكون نتائج العملية الانتخابية المعبّر الحقيقي عن إرادة شعبنا في إقليم كوردستان العراق، وتمثل اختياراته الحرّة الديمقراطية، ومن أجل المضيّ بتعزيز الاستقرار والتنمية وتحقيق تطلعات المواطنين في اختيار ممثليهم في السلطة التشريعية للإقليم".

وأكدت الحكومة بحسب البيان "دعمها جهود تنشيط الحوار الوطني بين جميع القوى الوطنية السياسية في الإقليم، وكل التيارات الساعية إلى العمل الوطني المشترك تحت مظلة القانون والدستور والهويّة الوطنية لعراقنا الواحد، وعبر المشاركة الإيجابية في البناء الديمقراطي، وتعزيز السِّلم الأهلي والمجتمعي، في إقليم كوردستان العراق، وباقي أنحاء وطننا العزيز".

واليوم، أعلن المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني قرر تحديد يوم 20 تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.