السوداني يرحب بالمنتخبات العربية وجماهيرها في خليجي 25

شفق نيوز / رحب رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، بالمنتخبات العربية والجماهير المشجعة في بطولة خليجي 25 ، مبينا أن البطولة تتويج لجهود العراقيين في التعاون والمحبة والتآخي.

وقال رئيس الوزراء في تغريدة على موقع تويتر تابعتها وكالة شفق نيوز "نفتتح اليوم بطولة خليجي 25، على ملاعب البصرة الحبيبة أهلا وسهلا بشباب، منتخبات، وجماهير ومشجعين، على أرض العراق".

وأضاف السوداني أن "هذه البطولة هي تتويج لجهود العراقيين في التعاون والمحبة والتآخي، وكل ما بُذل من أجل النجاح"، مبيناً أن "بصرتنا اليوم تزهو بضيوفها وأهلها الكرام".

ووصل السوداني الى محافظة البصرة لحضور منافسات البطولة، التي ستبدأ منافساتها اليوم بمباراة الافتتاح بين المنتخبين العراقي ونظيره العُماني.