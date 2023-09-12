السوداني يرحب بافتتاح سفارة النمسا في بغداد ويتلقى دعوة لزيارة فيينا

شفق نيوز/ استعرض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ والوفد المرافق له، الذي ضمّ عدداً من رؤساء وممثلي الشركات النمساوية ورجال الأعمال، العلاقات العراقية النمساوية، وسبل الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مجالات عدّة.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "في مستهلّ اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بإعادة افتتاح السفارة النمساوية في بغداد، وزيارة الوفد التي تشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الأمن والنقل والتعاون الاقتصادي، مؤكداً أن الحكومة لديها رؤية في مختلف القطّاعات والملفات الستراتيجية، وترحب بمساهمة الشركات من الدول الصديقة في تنمية هذه الرؤية وتطويرها.

وبحسب البيان؛ أن "الوزير الضيف نقل تحيات المستشار النمساوي ودعوته للسوداني إلى زيارة النمسا من أجل البحث في المزيد من فرص الشراكة الثنائية، وعبر عن الرغبة في التواجد بالعراق وتعميق وتعزيز العلاقة وتطوير الشراكة بين البلدين على مختلف الصعد، واستعداد بلاده للتعاون مع العراق في مجالات الصحّة والتعليم والاتصالات وتشييد البنى التحتية، وشبكات تكنولوجيا المعلومات".

كما شهد اللقاء استعراض رجال الأعمال وممثلي الشركات أهم ملفات العمل والقدرات والخبرات التي تمتلكها شركاتهم وتجاربها السابقة في مجالات اقتصادية وتكنولوجية عدّة، وفقا للبيان.