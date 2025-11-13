السوداني يرافق تسعة من وزرائه إلى البرلمان الجديد.. وأربعة خارج الحسابات

شفق نيوز – بغداد

أظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فوز رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وتسعة من أعضاء حكومته، مع خسارة أربعة آخرين من الوزراء على الرغم من تحقيقهم أصواتاً تُقدر بالآلاف.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات، وفقاً لمتابعة من وكالة شفق نيوز، فوز كل من: رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يتزعم ائتلاف الإعمار والتنمية والمرشح عن بغداد، حيث حصل على 92477 صوتاً، كما فاز معه من ائتلافه وفي بغداد أيضاً كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي الذي حصل على 14291 صوتاً، ووزيرة الاتصالات هيام عبود الياسري وحصلت على 10240 صوتاً.

ومن الوزراء الفائزين، كل من وزير الكهرباء زياد علي، وهو مرشح عن ائتلاف دولة القانون عن محافظة البصرة حيث حصل على 17776 صوتاً، ووزير الزراعة عباس جبر العلياوي عن الائتلاف ذاته في النجف وحصل على 6171 صوتاً.

كما فاز وزير التخطيط محمد علي تميم وهو مرشح حزب تقدم في كركوك وحصل على 37160 صوتاً، ووزير الدفاع ثابت محمد العباسي الذي يترأس حزب الحسم والمرشح في نينوى إذ حصل على 19920 صوتاً.

وأظهرت النتائج فوز وزير التعليم العالي والمرشح عن حركة صادقون في بغداد نعيم العبودي حيث حصل على 8803 أصوات، ووزير التربية المرشح عن تحالف التفوق في صلاح الدين إبراهيم نامس، وحصل بدوره على 9083 صوتاً، إلى جانب وزير النقل المرشح عن منظمة بدر في ذي قار رزاق محيبس، وحصل على 9362 صوتاً.

بالمقابل، خسر أربعة وزراء، يتقدمهم وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع المرشح عن ائتلاف دولة القانون عن محافظة بغداد، على الرغم من حصوله على 4652 صوتاً، ووزير النفط المرشح عن الائتلاف ذاته في محافظة البصرة حيان عبد الغني وحصل على 6351 صوتاً.

كما خسر وزير السياحة والثقافة والآثار احمد فكاك المرشح عن حزب تقدم في محافظة نينوى حيث حصل على 7201 صوت، وأخيراً إيفان فائق جابرو التي تشغل منصب وزيرة الهجرة والمهجرين وهي مرشحة عن كوتا المسيحيين على الرغم من حصولها على 13128 صوتاً.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت مساء الأربعاء، النتائج الأولية للانتخابات التي أُجريت الثلاثاء والتي أظهرت حصول قائمة السوداني على أعلى الأصوات في العاصمة بغداد و7 محافظات أخرى.