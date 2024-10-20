السوداني يراجع الخطط الأمنية وملف التسليح مع القادة العسكريين في ظل مستجدات المنطقة

شفق نيوز/ أكد القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، ضرورة مراجعة الخطط الأمنية بما يتناسب مع المستجدات الحاصلة في المنطقة، وأهمية مراجعة ملف التسليح أيضًا.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السوداني أجرى، اليوم، زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد، حيث جرت مناقشة الوضع الراهن والتحديات المستجدة، في ظل ما تشهده المنطقة من تداعيات وأحداث، كما اطلع على سير العمليات الأمنية وطبيعة الخطط التي تعمل عليها القوات بمختلف صنوفها.

ونقل البيان تأكيد القائد العام للقوات المسلحة على أهمية التواجد الميداني المستمر والعمل بروح الفريق الواحد لجميع القوات الأمنية، بالإضافة إلى تعزيز الخطط التكاملية بين التشكيلات المختلفة.

كما تمت خلال الزيارة، وفق البيان، مراجعة ملف التسليح في ضوء استراتيجية تطوير القوات الأمنية التي تم إقرارها، والمذكرات الثنائية الموقعة مع الدول المتقدمة في هذا المجال، مع إيلاء الاهتمام اللازم لهذا الموضوع الذي يمثل إحدى أولويات الحكومة.