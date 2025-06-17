السوداني يذّكر واشنطن: ملزمون بحماية سيادة العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، عن ارسال "رسالة تذكير" عراقية من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة، بشأن الاتفاق الامني المبرم مع العراق والذي يلزم واشنطن بضمان سلامة أجواء وأرض العراق من أي خرق أو اعتداء خارجي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان "الاجتماع الأخير الذي عقدته قوى الإطار التنسيقي ناقش بالتفصيل الحرب القائمة بين إيران وإسرائيل وضرورة اعتماد الحياد الإيجابي في التعامل مع الصراع الذي تمر به المنطقة، وبما لايجر البلاد الى الحرب".

واضاف ان "جميع اطراف الاطار اتفقت على ضرورة التزام الولايات الأمريكية المتحدة ببنود الاتفاقية الأمنية المشتركة مع العراق، لاسيما الفقرات التي تلزم امريكا بحماية الأجواء والأراضي العراقية من أي خرق أو اعتداء".

وأشار المصدر إلى ان "السوداني بعث برسالة صريحة إلى وزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية العراقية تذكر واشنطن باتفاقها الأمني مع العراق في ضمان سلامة أجواء وارض العراق من أي خرق أو اعتداء خارجي، كما تم التشديد من جانب كل القوى التي لديها أجنحة مسلحة بضرورة التزام الحياد وعدم جر البلاد الى الحرب".

وعقد الإطار التنسيقي، مساء الاحد اجتماعه بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من قادة الإطار، لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة.

وذكر بيان صادر عن الاجتماع، ورد لوكالة شفق نيوز، أن المجتمعين أعربوا عن "إدانتهم الشديدة واستنكارهم للسلوك العدواني المتكرر الذي ينتهجه الكيان الصهيوني، لا سيما الاعتداءات الأخيرة التي طالت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأدت إلى استشهاد عدد من القادة والعلماء، فضلاً عن سقوط عشرات الشهداء".