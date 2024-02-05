السوداني يذكر الصين بمسؤولية القوى الكبرى إزاء استمرار حرب غزة

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، لدى استقباله السفير الصيني لدى العراق، الى التذكير بمسؤولية القوى الكبرى إزاء استمرار الحرب على غزة، مؤكداً على أهمية دعم الاستقرار واستدامة الأمن في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل صباح اليوم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تسوي وي، وشهد اللقاء التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيمها، ومجالات تطوير الشراكة الاقتصادية وإسهام الشركات الصينية في مشروع طريق التنمية الستراتيجي".

وأشار السوداني، خلال اللقاء، بحسب البيان، إلى "أهمية دعم الاستقرار واستدامة الأمن في المنطقة، بما يحفز اقتصادها على النمو، والعمل على منع اتساع الصراع، وذلك بوقف العدوان على غزّة".

وجدد السوداني، التذكير بـ"ما يتعيّن على القوى الكبرى والهيئات والمنظمات الدولية من مسؤولية إزاء استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الفلسطينيون على أرضهم".

من جانبه نقل السفير الصيني تحيات القيادة الصينية إلى السوداني، مؤكداً "العمل على كل ما من شأنه دفع العلاقات الثنائية نحو الأمام، وتعزيز الشراكة والسلم والتنمية المستدامة".