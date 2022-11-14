السوداني يدين انفجار اسطنبول: الإرهاب في منطقتنا باستهدافه الحياة دليل على دناءة منطلقاته

شفق نيوز/ أدان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، الانفجار الذي وقع في مدينة اسطنبول التركية، وقال إن استهداف الإرهاب للحياة دليل على دناءة منطلقاته.

وأضاف السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جمهورية العراق حكومة وشعباً، تقدم تعازيها وتضامنها مع الشعب التركي الصديق، إثر الاعتداء الإرهابي الآثم الذي شهدته مدينة إسطنبول، وراح ضحيته مدنيون أبرياء.. نتمنى للجرحى الشفاء العاجل، ولذوي الضحايا الصبر، مثلما نشاطرهم الألم والحزن".

وأوضح ان "الإرهاب في منطقتنا، يُثبت يوماً بعد آخر أنه بلا دين أو هويّة، وأنه يستهدف الحياة والاستقرار والأهالي الآمنين المطمئنين، في دليل على دناءة منطلقاته وانحراف فكره عن الفطرة الإنسانية".

وتابع السوداني، "نعبّر لحكومة الجمهورية التركية عن استنكارنا لمثل هذه الأعمال الشنيعة، وهي مناسبة تذكرنا بأهمية التعاون والشراكة في الحرب على الإرهاب وملاحقة أوكاره وداعميه، وضرورة التكاتف إزاء هذه الآفة عدوّة الشعوب".

وحصل الانفجار بُعيد الساعة 16,00 (13,00 ت غ)، في وقت كان حشد المارة كثيفًا في شارع الاستقلال. وأظهرت لقطات نشرتها القناة انتشار فرق الإغاثة والشرطة في المكان الذي أُخلي من المارّة.

وفي صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول لحظة وقوع الانفجار، تبدو ألسنة لهب من بعيد بعد دوي انفجار وسط حالة ذعر بين المارّة.