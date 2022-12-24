السوداني يدعو وفدا إعلاميا مصريا لزيارة البصرة والإطلاع على تحضيرات خليجي 25

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إعلاميين مصريين إلى زيارة محافظة البصرة والاطلاع على التحضيرات الجارية لإقامة بطولة خليجي 25.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني استقبل وفداً من الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المصرية، برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزير الإعلام المصري كرم كامل إبراهيم، بحضور رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، ورئيس اتحاد الصحفيين العرب، نقيب الصحفيين العراقيين.

وحمل رئيس الوفد المصري بحسب البيان، "تحيّات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس مجلس الوزراء، كما هنأه بمناسبة تشكيل الحكومة وتولي مهامّه رئيساً لمجلس الوزراء".

ورحب السوداني بالوفد الإعلامي المصري، ودعاهم إلى زيارة محافظة البصرة والاطلاع على التحضيرات الجارية لإقامة بطولة خليجي البصرة 25 التي ستنطلق في السادس من كانون الثاني المقبل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "العراق مرّ بظروف صعبة تمكّن من تجاوزها، ولدى أبنائه قصص من التضحية في الحرب على داعش أبهرت العالم".

وأشار إلى "حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع محيطيه العربي والإقليمي، وتحدّث عن دور العراق المحوري بالمنطقة وجهوده في تقريب وجهات النظر المختلفة، وكل ما يعزز أمن المنطقة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، "الحرص على تحقيق التكامل الاقتصادي مع دول الجوار والمنطقة، في مسار تحقيق التنمية والازدهار للشعب العراقي، والشعوب الشقيقة والصديقة".