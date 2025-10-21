السوداني يدعو واشنطن "تجنّب أي خطوات أحادية الجانب" في العراق

شفق نيوز- بغداد

دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، الإدارة الأميريكية إلى تجنّب أي خطوات أو قرارات أحادية الجانب خارج إطار التشاور والتنسيق.

وجاءت تصريحات السوداني خلال اتصالٍ هاتفي تلقّاه من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة الجهود المشتركة لترسيخ الشراكة المتعددة الأبعاد بين بغداد وواشنطن في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أكد السوداني حرص حكومته على مواصلة زخم التعاون الثنائي والمضي قدماً في تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات القائمة، لاسيما تلك المتعلقة بتوسيع الروابط الاقتصادية، وتنمية البيئة الاستثمارية الجاذبة للأعمال، وتهيئة المناخ أمام الشركات الأميركية للعمل في العراق، بما يجسد الرؤية المشتركة بين البلدين.

وأضاف أن الجانبين تطرقا إلى الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات المرتقبة في العراق، حيث شدد السوداني على التزام الحكومة بدعم المسار الديمقراطي وترسيخ الاستقرار السياسي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وأكد السوداني أن "العلاقات الودية بين بغداد وواشنطن، تقوم على الحوار البنّاء والتواصل المستمر عبر قنوات متعددة، بما يعزز المصالح المشتركة ويكرّس الثقة المتبادلة، في إطار من التشاور والتنسيق المستمر لتحقيق الأهداف المشتركة"، مشدداً على "ضرورة تجنّب أي خطوات أحادية الجانب خارج إطار التواصل والتشاور".

وكان بيان للخارجية الأمريكية قد لفت إلى أن روبيو، أبلغ السوداني، بضرورة الإسراع في نزع سلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران في البلاد، كما بحث روبيو جهود إتمام صفقات تجارية أمريكية في العراق.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي، أن "المليشيات المدعومة من إيران في العراق، تهدد حياة وأعمال الأمريكيين والعراقيين على حد سواء، وتنهب الموارد العراقية لصالح طهران".

وأكد الوزير روبيو، في ختام مكالمته الهاتفية مع السوداني، التزام واشنطن بـ"العمل الوثيق مع العراقيين لتعزيز المصالح المشتركة".