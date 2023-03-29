السوداني يدعو إلى حلّ مشاكل المواطنين دون انتظار التوجيهات من رئيس الوزراء

شفق نيوز/ دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، فريق الجهد الخدمي والهندسي إلى حل مشاكل المواطنين دون انتظار توجيهاته، مشددا على مراعاة الآلية المعتمدة في اختيار المناطق التي تُقدم لها الخدمات.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، صباح اليوم، اجتماعاً لرئيس وأعضاء فريق الجهد الخدمي والهندسي، وشهد الاجتماع استعراض المشاريع المنفذة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، ونسب الإنجاز فيها وسبل توفير التخصيصات المالية لها، والمقترحات الخاصة بمعالجة العقبات التي تواجه العمل".

وشدّد السوداني على "ضرورة إنجاز المشاريع ذات المساس المباشر بحياة المواطن اليومية، وعلى فريق العمل أن يبادر إلى حلّ مشاكل المواطنين دون انتظار التوجيهات من رئيس الوزراء"، مشيرا إلى "الآلية المعتمدة في اختيار المناطق التي تُقدم لها الخدمات، والتي تعتمد على مقدار المحرومية والنسب السكانية وجاهزية المنطقة".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بـ"الإسراع في إكمال المشاريع التي حققت نسب إنجاز عالية، وفي الوقت نفسه أن تتميز الأعمال بالدقة والنزاهة، وألّا تشوبها أية شائبة فساد أو انحراف عن الأهداف الرئيسة".

وأوضح البيان أن "عدد المشاريع المنفذة، وقيد التنفيذ في بغداد والمحافظات، بلغ 54 مشروعاً، حصة بغداد منها 29، وفي الديوانية 10 مشاريع، وميسان 10 مشاريع أيضاً، فيما بلغ عدد المشاريع في محافظة المثنى 5 مشاريع".