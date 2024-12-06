السوداني يدعو لموقف عربي موحد تجاه التطورات في سوريا

شفق نيوز/ شدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، على أهمية التنسيق مع الدول العربية الشقيقة، للخروج بموقف موحد تجاه تحديات المنطقة، وفي مقدمتها التطورات في سوريا.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني، لوزير الخارجية السوري بسام الصبّاغ، في بغداد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

‏وشهد اللقاء، التباحث في آخر تطوّرات الساحة السورية وعموم المنطقة، حيث جدد السوداني، موقف العراق بالوقوف إلى جانب سوريا وشعبها، مؤكداً أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

‏وأشار رئيس الوزراء، إلى الجهود السياسية والدبلوماسية المتواصلة التي يبذلها العراق، من أجل حفظ الأمن في سوريا، الذي ينعكس بشكل مباشر على الأمن في سائر بلدان المنطقة.