السوداني يدعو للمشاركة بـ"قوة" في انتخابات مجالس المحافظات: تعطيلها لم يكن في صالح الشعب والدولة

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، الشعب العراقي إلى المشاركة بـ"قوة" في انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها يوم الإثنين المقبل.

وقال السوداني في كلمة وجهها للشعب العراقي وتابعتها وكالة شفق نيوز، "نأمل أن تشاركوا بقوةٍ في انتخابات مجالس المحافظات، التي تمثل حلقةً من حلقات النظام الإداري الديمقراطي"، مضيفاً "مرت عشرُ سنواتٍ على آخر انتخاباتٍ لمجالس المحافظات، التي جرت سنة 2013".

واشار الى ان "تعطيل انتخابات مجالس المحافظات لم يكن في صالح الشعب والدولة"، مبيناً ان "مجالس المحافظاتِ ركن أساس في نظامنا الديمقراطي القائم على اللامركزية، التي تمثل مرحلةً مهمةً من مراحل التحول الإداري في العراق".

وفيما يأتي ابرز ما تحدث به السوداني:

🔷 مجالس المحافظات مفصل تحتاجهُ الحكومات المحلية، التي تمثلُ الذراع التنفيذيَّ الثاني في الدولة، بعد الوزارات.

🔷 أدعوكم لانتخاب مجالس محافظات قوية، ومساندة للعمل التنفيذي.

🔷 تعهدت الحكومة بإجراء انتخابات مجالسِ المحافظات، وتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لها، وأوفت بوعدها.

🔷 حققت الحكومة، خلال سنة، إنجازات واضحة لامست حاجات الناس، بعيداً عن التقاطعاتِ السياسية، أو الانحيازاتِ الجهوية.

🔷 اكتفينا بتنفيذ التزاماتنا التنفيذية تجاه العملية الانتخابية، وتأمينها لوجستياً وأمنياً، ورفضت أنْ أكونَ مشاركاً كمنافسٍ سياسي للقوى والأحزاب في الانتخابات.

🔷 واجبي التنفيذي على رأس الحكومة الاتحادية، والسهر على تحقيق منجزات لشعبنا هو أثمنُ وأغلى من أي تنافسٍ سياسي.

🔷 لا أداةَ لدينا للتغيير والتصحيح سوى الانتخابات، والعزوف عنها تفريطٌ غير مبرر، مهما كانت الأسباب.

🔷 ستكفل الحكومة حماية الانتخابات، ولن تتهاونَ أبداً أمام كلِّ من يحاول تعكير أجوائها.

🔷 ليس من حق أحدٍ أنْ يمنع العراقيين من ممارسة حقِّهم الانتخابي.

🔷 نُحيّي جهود المفوضية العليا للانتخابات، بجميع ملاكاتِها، في تسهيل إجراء العمليةِ الانتخابية.

🔷 نشيد بالجهود الكبيرة لقواتنا الأمنية في حماية الانتخاباتِ والناخبين، التي سهرت عليها طوال مدة تطبيق الخطة الأمنية للانتخابات.

🔷 نأمل من القوى السياسية، بعد ظهور النتائج، الإسراع في تشكيل الحكومات المحلية بعيداً عن التقاطعات السياسية.

🔷 نوصي من سيتمكنون من الفوزِ بالحرص على أداء الواجبات والمسؤوليات التي سيُنتخبون من أجلِها.