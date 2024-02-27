السوداني يدعو لتأسيس منتدى مشترك لرجال الأعمال بين العراق وأرمينيا

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، إلى تأسيس منتدى مشترك لرجال الأعمال بين العراق وأرمينيا مشددًا على ضرورة فتح خط طيران بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس جمهورية أرمينيا فاهاغن خاتشاتوريان والوفد المرافق له، الذي وصل بغداد اليوم في زيارة رسمية".

وأكد السوداني، بحسب البيان على "أهمية هذه الزيارة التي تأتي بعد سلسلة من اللقاءات المهمة بين مسؤولي البلدين، معبرًا عن تقديره لتوجهات الحكومة الأرمينية نحو تطوير العلاقات الثنائية".

وأشار السوداني، إلى "الفرص الاستثمارية والمشاريع المهمة التي يمكن للشركات الأرمينية الإسهام فيها، خصوصًا طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، والمشاريع المرتبطة بهما".

ودعا السوداني إلى "تأسيس منتدى مشترك لرجال الأعمال بين البلدين"، مشددًا على "ضرورة فتح خط طيران بين البلدين، وتوقيع مذكرة لتجنب الازدواج الضريبي، وتسهيل منح سمات الدخول لتشجيع السياحة المتبادلة".ز

وشدد على "تطلع العراق إلى التعاون مع أرمينيا في مجال الطاقة وتقنية المعلومات والحوكمة الإلكترونية"، معبراً عن "اعتزاز العراق بالمواطنين العراقيين من أصول أرمينية، وأنهم يمثلون إضافة مهمة في تنوّع المجتمع العراقي، من خلال إسهامهم في مختلف المجالات العلمية والطبية والاجتماعية والثقافية".

وأبدى السوداني تقديره موقف أرمينيا بتصويتها لصالح وقف إطلاق النار في غزّة.

من جانبه، أعرب الرئيس خاتشاتوريان عن شكره لحفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أنّ زيارته تأتي لـ"التعبير عن الرغبة الصادقة بتطوير العلاقات بين البلدين، وأكد أنه حضر على رأس وفد رسمي، يرافقه وفد من رجال الأعمال؛ لأجل الإطلاع على الفرص المتاحة وتوسعة الشراكة الاقتصادية بين البلدين".

وأوضح الرئيس الأرميني، خلال اللقاء، عدداً من المشتركات التي تجمع البلدين، مذكّرًا أنّ العراق كان من بين الدول التي لجأ لها الأرمن في أيام الإبادة الجماعية، كما عبر عن استعداد بلاده للتعاون مع العراق في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والمجال المصرفي والطاقة النظيفة والمتجددة.