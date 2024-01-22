السوداني يدعو كاميرون لإعادة النظر بتواجد التحالف الدولي في العراق والأخير يستنكر قصف أربيل

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، يوم الاثنين، أن تنامي قدرات العراق الأمنية والعسكرية تتطلب إعادة النظر بوجود قوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، فيما جدد كاميرون رفض بلاده للقصف الإيراني على أربيل.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، وجرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجمل الأوضاع في المنطقة.

وشدد السوداني، خلال الاتصال، على "ضرورة وقف العدوان في غزّة والعمل الدولي المشترك للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع"، مبينا أنّ "انعكاسات ما يجري للشعب الفلسطيني باتت تؤثر على الأوضاع في عموم المنطقة".

كما تطرق السوداني، بحسب البيان، إلى "موقف العراق من وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، في ضوء تنامي قدرات القوات العراقية وهزيمة الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار"، مؤكداً "التزام الحكومة العراقية بتأمين البعثات والسفارات الأجنبية العاملة بالعراق، فضلاً عن حماية أماكن تواجد المستشارين الأجانب".

من جانبه، أعرب الوزير كاميرون عن "دعم بريطانيا أمن العراق واستقراره، وتأييد الجهود المبذولة لمنع اتساع الصراع في الشرق الأوسط"، مؤكداً "استمرار جهود بلاده لتطبيق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وجدد إدانة العمل العسكري الإيراني الذي استهدف أربيل مؤخراً".