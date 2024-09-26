السوداني يدعو قبرص للضغط داخل الاتحاد الأوروبي لوقف الانتهاكات الدولية في غزة ولبنان

شفق نيوز/ دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، قبرص إلى تفعيل دورها داخل الاتحاد الأوروبي من أجل الضغط على الأطراف المعنية لاحترام القوانين الدولية، ووقف الانتهاكات التي تشهدها غزة ولبنان في الفترة الحالية.

جاء ذلك خلال لقاء السوداني مع رئيس جمهورية قبرص، نيكوس خريستودوليديس، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بنيويورك.

وبين السوداني، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أهمية تنسيق المواقف تجاه التصعيد الذي يجري حاليا في غزة ولبنان، مشدداً على ضرورة أن تمارس قبرص دورها بوصفها عضواً في الاتحاد الاوروبي، والدفع باتجاه احترام القوانين الدولية التي يجري انتهاكها بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى تجاهل قرارات الأمم المتحدة بما يؤدي للإخلال بالعهود والمواثيق والأعراف الإنسانية الحاكمة.

كما أكد السوداني، الحرص على تعزيز العلاقة الثنائية والتعاون في مختلف القطاعات، والانفتاح على المشاورات السياسية وتشكيل اللجان الثنائية، ودعم الاستثمار والشراكات في جميع المجالات، ووجه سيادته دعوة للرئيس القبرصي لزيارة العراق.

من جانبه، عبر الرئيس القبرصي عن ترحيبه واستعداده لتلبية الدعوة إلى زيارة العراق، وتبادلَ مع السوداني وجهات النظر حول سبل حل الأزمة الحالية ومنع اتساعها، كما أبدى استعداد الشركات القبرصية للعمل في العراق، وكذلك استعداد بلاده للتعاون من أجل خدمة القضايا والمصالح المشتركة.