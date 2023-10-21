السوداني يدعو غوتيريش لوضع حدّ لـ"العدوان الصهيوني والإبادة": العراق مستعد لتسيير مساعدات لغزة

شفق نيوز/ دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، الى ضرورة وضع حدّ لـ"العدوان الصهيوني والإبادة التي يتعرض لها أهالي غزة على يد قوات الاحتلال".

جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر قمّة القاهرة للسلام؛ لبحث تطوّرات الأحداث في الأراضي الفلسطينية.

وأكد السوداني، خلال اللقاء، "ضرورة وضع حدّ للعدوان الصهيوني المستمر، والإبادة التي يتعرض لها أهالي غزة على يد قوات الاحتلال، وفتح الممرات الإنسانية لنقل المساعدات العاجلة، مشيراً إلى استعداد العراق لتسيير قوافل الدعم والمساعدة إلى غزة".

وأعرب السوداني عن استعداد العراق للتواصل مع كل الدول والأطراف ذات الصلة؛ لتوحيد الموقف والوصول إلى خطوات عملية متفق عليها وطرحها أمام جميع دول العالم.