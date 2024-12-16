السوداني يدعو رئيس المجلس الأوروبي الجديد إلى لعب دور ايجابي في سوريا

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، رئيس المجلس الأوروبي الجديد أنطونيو كوستا إلى لعب دور أوروبي ايجابي في سوريا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السوداني الذي هنَّأ خلال الاتصال، كوستا، بمناسبة تسنمه رئاسة المجلس، كما جرى بحث علاقات العراق مع دول المجلس الأوروبي، وأهمية تعزيز التعاون على مختلف الصعد والمجالات، فضلاً عن مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على إدامة العلاقات مع المجلس الأوروبي، بما ينسجم مع توجّه العراق نحو بناء علاقات تكاملية مع الدول الصديقة تقوم على أساس التعاون والمصالح المشتركة.

وبشأن مستجدات الأحداث في سوريا، أكد السوداني أهمية أنْ تلعب دول أوروبا دوراً إيجابياً في مساعدة السوريين لإعادة بناء نظامهم، وبذل كل الجهود من أجل إيقاف العدوان والجرائم التي تُرتكب في غزة، وكذلك جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.

من جانبه، أشار رئيس المجلس الأوروبي إلى العلاقة الستراتيجية مع العراق باعتباره دولة محورية في المنطقة، والتزام دول أوروبا بأمنه واستقراره، والاستعداد للتعاون والتنسيق المشترك إزاء تطورات الأحداث في سوريا، وبما يسهم في ترسيخ الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة.