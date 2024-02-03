السوداني يدعو "إدارة الدولة" لاجتماع "طارئ" غداً لمناقشة التطورات الأمنية "الخطيرة"

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم السبت، ائتلاف إدارة الدولة الى عقد اجتماع "طارئ" غداً لمناقشة التطورات الأمنية "الخطيرة".

وذكر الائتلاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "سيعقد اجتماعا طارئا يوم غد الأحد بناء على دعوة السوداني وذلك في ضوء التطورات الأمنية الخطيرة التي يشهدها العراق، وآخرها القصف الامريكي الذي استهدف منطقتي عكاشات والقائم غرب محافظة الانبار".

وكانت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي قد افادت، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له.

ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،، بإعلان الحداد العام في دوائر الدولة ومؤسساتها كافة، ترحماً على أرواح الضحايا من القوات المسلحة والمدنيين الذين سقطوا نتيجة القصف الامريكي على مناطق عكاشات والقائم غرب محافظة الأنبار.