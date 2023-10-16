السوداني يدعو خلال لقائه وزراء العدل العرب إلى "عمل مشترك" لإيقاف حرب غزة

شفق نيوز / دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، إلى "عمل عربي مشترك" لإيقاف "العدوان الوحشي الذي أوغل في استهداف المدنيين الفلسطينيين والبنى التحتية في قطاع غزة".

جاء ذلك، خلال لقاء السوداني، وزراء العدل العرب، المشاركين في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته 39 المتعددة، الذي تستضيفه العاصمة بغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز،

وبحسب البيان، أقام رئيس الوزراء، مأدبة غداء على شرف الوفود المشاركة، بحضور الأمين العام للجامعة العربيَّة أحمد أبو الغيط.

ورحب السوداني، بضيوف العراق، وأشاد بجهودهم في عقد اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في بغداد، وبمخرجاته التي تصبّ في تعزيز التعاون العربي بمجال تبادل الخبرات القانونية والعدلية.

وأكد تطلع العراق إلى إقامة أفضل العلاقات مع أشقائه العرب، والتعاون البناء في مختلف المجالات، والعمل المشترك نحو خدمة القضايا وتقدم البلدان العربية وازدهار شعوبها.

وجدد رئيس الوزراء خلال اللقاء، موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء القضية الفلسطينية، مؤكداً أن "استمرار انتهاكات الاحتلال الصهيوني الممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يستدعي المزيد من العمل العربي المشترك لإيقاف العدوان الوحشي الذي أوغل في استهداف المدنيين الفلسطينيين والبنى التحتية في قطاع غزة".