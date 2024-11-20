السوداني يدعو لعدم الالتفات إلى "الشائعات" التي تحاول "إفشال" التعداد بالعراق

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، العراقيين الى عدم الالتفات الى "الشائعات" التي تحاول "إفشال" التعداد العام السكاني في البلاد الذي انطلق صباح اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال دلائه بالمعلومات المطلوبة الخاصة به وأسرته، لدى استقباله فريق التعداد العام للسكّان، وفقا لبيان صادر عن مكتب الاعلامي.

وجدد السوداني التأكيد على المواطنين كافة بالتعاون مع فرق التعداد الجوالة، والإدلاء بالمعلومات الصحيحة والدقيقة، لأهمية قاعدة البيانات الناتجة، ودورها الحاسم في خطط التنمية وتطوير الخدمات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى، "ضرورة عدم الالتفات إلى الشائعات التي تحمل الزيف والتضليل، وتحاول إفشال هذه الخطوة العلمية البناءة، والحاسمة لمستقبل أجيالنا".

وبدأ سريان حظر التجوال في جميع محافظات البلاد، فجر اليوم الأربعاء، وذلك ضمن الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني العام الذي سيجرى صباح هذا اليوم وحتى نهاية يوم غد الخميس.

في غضون ذلك دعا وزير التخطيط محمد علي تميم، في بيان اليوم، العراقيين جميعا الى التعاون مع فرق التعداد من خلال استقبالهم والإدلاء بالبيانات الصحيحة، لما لذلك من اهمية في رسم مستقبل العراق.

وشدد على ان التعداد يمثل اهمية استثنائية لأنه سيسهم في ضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين مستوى الخدمات في جميع المجالات.