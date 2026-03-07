السوداني يدعو الى بذل المساعي لتجنيب المنطقة الوقوع في حرب إقليمية شاملة

شفق نيوز - بغداد

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني خلال لقائه سفير الاتحاد الروسي لدى بغداد البروس كوتر اشيف، اليوم السبت، الى ضرورة بذل المساعي كافة في سبيل تجنيب المنطقة من الوقوع في حرب اقليمية شاملة، وذلك مع تصاعد حدة التوترات في المنطقة جراء الحرب الاميركية الاسرائيلية على إيران.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن اللقاء شهد استعراض الأوضاع في المنطقة، والجهود المختلفة الساعية الى وقف التصعيد والأعمال العسكرية.

وأشارالسوداني الى أهمية بذل كل المساعي لأجل منع تمدد الصراع، والحيلولة دون تهديد المنطقة بالوقوع في حرب إقليمية شاملة، وضرورة ردّ العدوان، واللجوء الى المفاوضات والحوار كوسيلة لحل الخلافات.

من جانبه، أكد السفير الروسي أن بلاده تولي دور العراق المحوري اهتماماً كبيراً، وتدعم كل جهود وقف الحرب، وتؤيد المبادرات الداعية الى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.