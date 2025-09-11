السوداني يدعو الى التصدي لمن يزرع "الفتن والحقد" في العراق

شفق نيوز- بغداد

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، الى التصدي لمن يزرع "الفتن والحقد" في البلاد، مشددا على ضرورة تعزيز قيم والأمن والاستقرار.

وقال السوداني في كلمته خلال الحفل المركزي لذكرى المولد النبوي الذي أقامه الوقف السني في بغداد، إن الاحتفال بذكرى ولادة الرسول الأعظم يشكل فرصة لإعادة بعث القيم الأخلاقية والالتزام بتعاليمه في الحياة العامة.

وأشار السوداني إلى أن صيانة الأمانة هي أولى مهام المسؤول، مستشهداً بالنبي محمد "الصادق الأمين"، مؤكدًا أن الأمانة تقتضي تقوية الدولة ومؤسساتها لضمان حقوق المواطنين وتطبيق القانون بلا تحيز أو محاباة.

وأضاف رئيس الوزراء إن الحكومة ملتزمة بالسعي وفق المصالح العليا للشعب في مواجهة الأزمات والتحديات، داعيًا إلى الابتعاد عن صناع الفتن وتجارها الذين يستفيدون من آلام المواطنين ويحاولون إثارة الفوضى وتقويض السلم الاجتماعي.

وحذر السوداني من زرع الحقد والتضليل، مؤكدًا أن قرار الشعب وحقائق التنمية والإعمار تكشف إفلاس الذين يسعون إلى الإساءة للمجتمع.

وشدد على أن الابتعاد عن نهج الرسول أدى إلى انتشار البغضاء والعداء بين الدول الإسلامية، معرجًا على الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا والصومال وأفغانستان، فضلاً عن العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وإيران وقطر.

وختم السوداني دعوته بالتركيز على وحدة الصف الإسلامي وأهمية الاستقرار الداخلي، داعيًا إلى دوام الأمن والسلام في العراق.