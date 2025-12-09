السوداني يدعو من بغداد الى احياء مشروع السياحة العربية المشتركة

شفق نيوز - بغداد

دعا رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، الى احياء ما اسماه مشروع السياحة العربية المشتركة.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال حضوره مراسم حفل افتتاح اجتماعات الدورة الـ28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة التي تستضيفها العاصمة بغداد.

وقال السوداني في كلمته، "إننا ندعو لإحياء هذا المشروع الذي يعكس روح التعاون العربي، ويعزز من فرص التبادل السياحي بين الدول العربية مع التأكيد على اهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، والتوجه نحو السياحة الرقمية والذكية التي تواكب متطلبات العصر".

وأضاف أن "تحقيق أهدافنا في هذا المجال يتطلب منا تكاتف الجهود، وارادة سياسية قوية، ولقد أثبتت الشعوب العربية عبر التاريخ قدرتها على العمل معاً، وتجاوز التحديات"، مردفا بالقول "نحن اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة الى ذلك التعاون يعزز من مكانتنا على الخريطة السياحية عالمياً".