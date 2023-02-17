السوداني يدعو المديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية لزيارة العراق

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، دعوة رسمية إلى كومفورت إيرو المديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية لزيارة العراق.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، في مقرّ إقامته بمدينة ميونخ الألمانية، إيرو، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59.

وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني، أن الاجتماع شهد بحث تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة مختلف التحديات والأزمات العالمية، الاقتصادية والأمنية فضلاً عن مشاكل التغيرات المناخية، والعمل المشترك للتصدي لها والتخفيف من آثارها.