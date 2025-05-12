السوداني يدعو الشركاء الدوليين لمواصلة دعم حكومته لـ"التخفيف من التحديات"

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أهمية استمرار دعم الشركاء الدوليين للحكومة العراقية للتخفيف من تأثير التحديات التي تواجهها المنطقة بما يسهل تنفيذ الخطوات الساعية إلى تنويع الاقتصاد واستدامته.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق، جان غيوم بولان، والممثل المقيم للصندوق في العراق، محمد جابر.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير "ثمّن جهود صندوق النقد الدولي في دعم العراق ومؤسساته المالية والنقدية، بما يعيد دورها الحيوي على الصعيدين المحلي والدولي، لاسيما وأن الصندوق يعد شريكاً أساسياً لجهود العراق في إصلاح الاقتصاد وتعزيز استقراره".

وأوضح، أن "الإنجازات التي حققتها الحكومة في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية تمثل خطوات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد".

وأشار السوداني، إلى "أهمية استمرار دعم الشركاء الدوليين للحكومة في تكثيف الجهود للتخفيف من تأثير التحديات التي تواجهها المنطقة، بما يسهل تنفيذ الخطوات الساعية إلى تنويع الاقتصاد واستدامته، من خلال ما وفرته من بيئة استثمارية استقطبت مشاريع تنموية كبرى".

من جانبه، أشاد بولان بـ"التقدم الكبير الذي حققته الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي، من خلال تطوير النظام الضريبي والجمركي، مبدياً استعداد صندوق النقد الدولي لزيادة التنسيق والعمل المشترك، وتقديم المشورة اللازمة في مجالات تعزيز الإيرادات غير النفطية"، بحسب البيان.