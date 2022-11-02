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السوداني يدعو الشركات اليابانية الى الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة والغاز

Category: سیاسة

Date: 2022-11-02T15:27:20+0000
السوداني يدعو الشركات اليابانية الى الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة والغاز

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، الشركات اليابانية الى الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة والغاز في العراق.

جاء ذلك خلال استقباله، نائب وزير الخارجية بالبرلمان الياباني تاكاغي كي والوفد المرافق له، بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الجانبان وفقاً للبيان، "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، كما جرى خلال اللقاء التباحث بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودور العراق الريادي في المنطقة".

وأكدا، "أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك، في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية وفي مجالي الطاقة والاستثمار".

ودعا السوداني الشركات اليابانية الى "المشاركة الواسعة في الاستثمار عبر مشاريع الطاقة المتجددة واستثمار الغاز، وأيضا إعادة تفعيل الاتفاقات الفنية واللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين".

من جانبه هنأ تاكاغي كي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة المباشرة بمهامه رئيسا للحكومة، وتحقيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية وبما يحقق تنمية البلد وازدهاره، مشيرا الى تطلع اليابان الى تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأكد أن "اليابان قد مرت بظروف شبيهة بما مر به العراق، داعيا الى الإفادة من تجربة اليابان في إعادة الاعمار ومحو آثار الحروب".

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