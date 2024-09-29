السوداني يدعو الدول الكبرى لتحمل مسؤولياتها ووقف "الإبادة الجماعية" في غزة ولبنان

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، على ضرورة أن تتحمل القوى الكبرى مسؤولياتها في وقف "الإبادة الجماعية" التي تمارسها إسرائيل في غزة ولبنان.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل اليوم سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر، وجرى بحث مجالات التعاون بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي، واستعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، واستمرار "العدوان الصهيوني" على كل من لبنان وغزّة.

وأعرب السوداني، خلال اللقاء، عن تقديره لمواقف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، إزاء استمرار العدوان، ومحاولات توسعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وذكّر بضرورة تحمل القوى الكبرى مسؤولياتها في منع الاعتداءات، "ووقف الإبادة الجماعية ذات الأبعاد الخطيرة، التي يواصل الكيان الصهيوني ارتكابها ضد شعبنا الفلسطيني، وامتدت اعتداءاته الوحشية إلى لبنان الشقيق".

من جانبه، أشاد السفير سيلر بمواقف العراق السياسية على الساحة الدولية، وسعيه نحو العمل على التهدئة ومنع اتساع الصراع، وهو ما توضح لدى الدول الأوروبية.