بعد دجلة .. السوداني يدعو الجانب التركي لزيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، تركيا إلى زيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات وذلك بعد استجابة أنقرة في زيادة اطلاقات نهر الفرات.

جاء ذلك خلال لقائه وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان والوفد المرافق له قبل ظهر اليوم.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أنه جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيد التعاون المتبادل على مختلف المستويات والصعد، والبحث في تعزيز الشراكة الاقتصادية، وجهود مكافحة الإرهاب بين البلدين.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء قوله، إن: العراق جادّ بطرح جميع الملفات، بروح التعاون وحسن الجوار، إضافة إلى توافر الفرص الواعدة لمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري، وأن مشروع طريق التنمية هو أفضل مثال على ذلك بما يمثله من كونه أحد أهمّ الممرات الاقتصادية في المنطقة والعالم، ويحوي الفرص الاقتصادية الكبيرة المتاحة.

ووفقا للبيان، فإن السوداني استعرض، خلال اللقاء، مواجهة العراقيين مع الإرهاب، مبيناً أن الأمن والاستقرار أولوية للحكومة العراقية، وإنها لن تسمح لأي جهة أو تنظيم، تحت أي مسمى، أن يعبث بالأمن أو استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، وهذا موقف مبدئي ثابت كما نص عليه الستور، مؤكداً التوجه نحو تفعيل المزيد من التعاون في إطار اللجان الأمنية المشتركة مع تركيا واعتماد الحوار، بعيداً عن التصرف أحادي الجانب.

كما أشار السوداني إلى ضرورة التنسيق بين العراق وتركيا، في مختلف القضايا الإقليمية، لتبنّي مواقف مشتركة تخدم مصالح الشعبين، مثمناً المبادرة التركية الأخيرة بزيادة الإطلاقات المائية لنهر دجلة.

ودعا رئيس مجلس الوزراء، الجانب التركي بزيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات أيضاً، ولاسيما أنّ العراق مقبل على زيارة دينية وحشود مليونية من داخل البلد وخارجه، مؤكدا أهمية أن يجري التوافق بهذا الملف لما فيه المصلحة المشتركة وحفظ الحقوق المتبادلة، وقد تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة دائمية بين البلدين لمعالجة ملف المياه.

من جانبه، ابدى الوزير التركي، رغبة تركيا واستعدادها لدعم العراق، في مختلف المجالات مؤكداً التوجه الجاد والحرص على حل المشاكل العالقة بين البلدين.