السوداني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى "دور حاسم" بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة دور حاسم من أجل تطبيق القرارات الدولية التي تؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فيما أشار إلى وجوب مواجهة ظاهرة خطاب الكراهية في بعض الدول الأوروبية.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني استقبل، اليوم، سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في العراق توماس سايلر، وقدم التهنئة له بمناسبة استلام مهام عمله سفيرًا للاتحاد الأوربي في العراق.

وبحسب البيان فقد تناول اللقاء، العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي، وسبل تطويرها في جميع المجالات، كما جرت مناقشة اتفاقية الشراكة العراقية الأوروبية، وبحث عمل الشركات الأوروبية في العراق، في ظل توفر الكثير من الفرص الاستثمارية والبيئة الآمنة لعملها في البلد، خصوصًا بعد انضمام العراق إلى البنك الأوروبي للاستثمار والتنمية.

وذكر البيان، أن رئيس مجلس الوزراء يحث مع السفير الأوروبي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى ضرورة أن يمارس الاتحاد الأوروبي دورًا حاسمًا من أجل تطبيق القرارات الدولية التي تؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار السوداني إلى وجوب مواجهة ظاهرة خطاب الكراهية الذي تصاعد مؤخراً في بعض الدول الأوروبية والذي تمثل بالتجاوز على المقدسات وحرق المصحف الشريف، بما لا يبرره مفهوم حرية التعبير.