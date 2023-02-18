السوداني يدعو الاتحاد الأوروبي الى دعم حكومته في استرداد المطلوبين والأموال المسروقة

شفق نيوز/ دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال لقائه، يوم السبت، رئيسة المفوضية الأوروبية في ميونخ الى دعم حكومته في مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين والأموال المسروقة.

وقال مكتب السوداني في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير التقى في مقرّ إقامته، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسال فوندرالين، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59.

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، استعراض العلاقات بين العراق ومجمل دول الاتحاد الأوروبي، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء رغبة العراق في عقد شراكات تنموية متطوّرة مع دول الاتحاد في مختلف المجالات.

وبيّن السوداني، وفق البيان، أن لقاءاته بقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تأتي على مسار التعاون الاقتصادي، وبناء أواصر التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية وتأثيرات التغيّر المناخي وبناء الاستقرار والتنمية المستدامة، مشيراً إلى الاتفاقية الإطارية بين وزارة المالية وبنك الاستثمار الأوروبي، والانفتاح على استثمارات الشركات الأوروبية ومساهمتها في القطاع الخدمي بالعراق، كما أشار إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي جهود الحكومة في مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين والأموال المسروقة.

من جانبها أعربت فوندرالين عن دعمها رئيس الوزراء وقرارته الإصلاحية، وعن إقبال عموم دول الاتحاد الأوروبي على التعاون والتبادل مع العراق، في ظلّ الشراكات طويلة الأمد. وأشارت إلى جدية الدول الأوروبية في إيجاد شراكات حقيقية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة.