السوداني يدشّن مصنعي قنابر هاون وعتاد خفيف في بغداد

شفق نيوز/ افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، مصنعا لقنابر الهاون وآخر للعتاد الخفيف في العاصمة بغداد.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني وصل صباح اليوم، إلى المجمع الصناعي التابع لهيئة التصنيع الحربي جنوب بغداد، لافتتاح عدد من مصانع الإنتاج الحربي ومعامل التأهيل.

وأضاف، أن السوداني افتتح مصنع قنابر الهاون في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي، كما افتتح مصنع إنتاج العتاد الخفيف في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي.

وأشار البيان، إلى أن السوداني أطلع على الأعمال التنفيذية لمشروع إنتاج العتاد المتوسط والزيوت والسيارات الكهربائية في هيئة التصنيع الحربي.

وبحسب البيان، فقد افتتح السوداني أيضا معمل تأهيل وصيانة محولات التوزيع والقدرة/ المرحلة الأولى، في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي.

كما افتتح السوداني، مختبرات الفحص النوعي وميادين الرمي لخط إنتاج الأعتدة الخفيفة في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي، وأطلق العمل التنفيذي في مشروع مصنع الكبسولة للذخائر الخفيفة، التابع لشركة الصناعات الحربية العامة، كما أطلق الأعمال التنفيذية في مشروع مصنع إنتاج الزوارق الحربية والمدنية في المجمع الصناعي لهيئة التصنيع الحربي.