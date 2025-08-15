السوداني يدخل على مسار التحقيق بقضية بان زياد

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء الجمعة، بمتابعة التحقيق في قضية وفاة الدكتورة بان زياد، الطبيبة النفسية المعروفة في محافظة البصرة، والتي أثارت صدمة وحزنًا واسعًا في الأوساط الطبية والمجتمعية.

وأفاد مصدر حكومي، لوكالة شفق نيوز، بأن "رئيس الوزراء أوعز بمتابعة دقيقة لعملية التحقيق في أسباب وفاة الطبيبة بان زياد، وشدد على ضرورة الإسراع بإعلان النتائج أمام الرأي العام، كما أكد ضرورة إبعاد التحقيق عن أي محاولات للاستثمار السياسي".

من جانبها، أكدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، أنها تتابع بقلق بالغ حادثة وفاة الدكتورة بان، مشددة على ضرورة التعامل مع هذه الحادثة بكل شفافية وجدية، والكشف العاجل عن ملابساتها وأسبابها، سواء كانت نتيجة ظروف صحية أو عوامل مهنية أو ضغوط نفسية أو أي أسباب أخرى، وذلك من خلال تحقيق مهني ونزيه تشارك فيه الجهات المختصة كافة.

ودعت اللجنة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، وزارة الصحة ونقابة الأطباء إلى "مراجعة بيئة العمل في المؤسسات الصحية، وضمان توفير الدعم النفسي والمعنوي للعاملين في القطاع الصحي، لما لهم من دور إنساني كبير يتطلب حماية ورعاية خاصة".

وطالبت اللجنة الحكومة بـ"إعادة النظر بشكل عاجل في ملف انتهاكات حقوق المرأة، وأن تعمل الحكومة القادمة على تأسيس وزارة خاصة تُعنى بشؤون المرأة والاسرة والطفولة، أسوةً ببعض الدول التي واجهت أزمات مشابهة ونجحت في الحد من الضغوط النفسية على المرأة ودعمها".

وتحولت وفاة الطبيبة العراقية الشابة والمعروفة، بان زياد طارق، لقضية رأي عام في مدينتها البصرة، إذ سرعان ما انضم إليها عراقيون من مختلف أنحاء البلاد، للتشكيك في رواية انتحارها والمطالبة بتحقيق مستقل في تهمة قتل.

وفارقت الدكتورة بان، والتي كانت تقدم محتوىً طبيًّا في مواقع التواصل الاجتماعي، الحياة في منزل أسرتها في البصرة يوم الاثنين قبل الماضي (4 آب)، لكن التحقيقات لم تؤكد حتى الآن صحة رواية العائلة عن انتحار ابنتهم.

ومما زاد من غموض وفاة "بان"، هو روايات زملائها بكونها لم تكن تعاني أيَّ مشاكل نفسية، بينما زادت تسريبات من تقرير الطب الشرعي للوفاة من تلك الشكوك بسبب طبيعة الجروح في جثة الراحلة.

وتتصدر القضية اهتمامات وسائل الإعلام المحلية، حيث ظهر زملاء للطبيبة بان، ومتعاطفون مع الراحلة، في محطات التلفزة العراقية للرد على رواية العائلة التي تتمسك بكون ابنهم ماتت منتحرة.

واكتفت وزارة الصحة ونقابة الأطباء في العراق حتى الآن، بنعي الطبيبة الراحلة، وتنظيم تأبين لها، فيما قالت شرطة محافظة البصرة إنها ستعلن نتائج التحقيق في حال اكتمالها.