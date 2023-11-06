السوداني يختتم زيارته إلى إيران ويعود لبغداد

شفق نيوز/ عاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عصر اليوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد قادماً من إيران.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير اختتم زيارته الرسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعاد إلى العراق.

ووصل السوداني صباح اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية التقى فيها بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والمرشد الأعلى علي خامنئي، حيث بحث هناك الحرب الدائرة في غزة وسبل إنهائها.