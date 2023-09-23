السوداني يختتم زيارته إلى نيويورك بلقاء اممي وبريطاني

شفق نيوز/ اختتم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، زيارته إلى نيويورك، بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين.

ذكر ذلك المكتب الإعلامي للسوداني في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز.

وقبل ذلك، التقى السوداني، بالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بمقرّ المنظمة في نيويورك.

وبحسب بيان صدر عن مكتبه، ورد الى وكالة شفق نيوز، فقد جرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات العراق مع منظمة الأمم المتحدة، ومؤسساتها، في مختلف المجالات، وتعزيز جهودها إزاء العديد من القضايا والملفات ذات الأولوية، وآليات التنسيق المتواصل مع المؤسسات الأممية في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والإنسانية في عدد من مدن العراق.

وأشاد السوداني، بدور المنظمة الأممية ومؤسساتها في دعم العراق، وجهودها في تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي، مشيراً للزيارة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة إلى بغداد في آذار الماضي، والتي شكلت انعطافة نحو الارتقاء بمستوى التعاون، ومناسبة لتحفيز العمل الأممي في العراق.

كما أكد على أن التعاون البنّاء مع المنظمة لتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، في ما يتعلق ببرامج محاربة الفقر، وإيجاد المعالجات لمواجهة الجفاف والتصحّر والتخفيف من آثارهما.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة دعمه جهود الحكومة في تنفيذ برامجها وخططها التنموية، مشيراً إلى دور العراق المحوري، وتبنّيه سياسة الحوار وتقريب وجهات النظر المختلفة، بوصفه جسراً للتواصل والتقارب بين دول المنطقة، كما أعرب عن دعم الأمم المتحدة ومشاطرتها دعوة العراق من أجل لتعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية الخطيرة وآثار الجفاف والتغيّرات المناخية التي تشهدها المنطقة والعالم.

كما التقى السوداني في اختتام زيارته الى نيويورك، نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر جيمس دودن.

وشهد اللقاء، بحسب بيان، صدر عن مكتبه، وورد الى وكالة شفق نيوز، استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

وأكد السوداني، انفتاح الحكومة على توسيع الشراكة مع بريطانيا في مختلف المجالات، مشدداً على أن العراق يمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن للشركات البريطانية الاستثمار فيها، بما تمتلكه هذه الشركات من خبرات تحتاجها كل القطاعات في العراق.

كما أشار إلى عزم الحكومة على إعادة تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي لمحاربة داعش، مشيداً بإسهام المملكة المتحدة في بعثة حلف الناتو العاملة في العراق، وجهودها في تقديم المشورة في مجال التدريب.

من جهته نقل دودن، تحيات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وعبر عن رغبة بلاده باستمرار التواصل والعمل على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وفق بيان مكتب السوداني.

وأمس الجمعة، القى السوداني كلمة خلال الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن فيها التزام العراق بجميع الاتفاقات الدولية، مطالباً دول الجوار بعدم التدخل.

وفي الثامن من أيلول الجاري، وصل السوداني، إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك الوفد العراقي، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة السوداني، ووزير الخارجية فؤاد حسين، والتقيا بعدد من قادة العالم.