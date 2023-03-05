السوداني يختتم زيارته إلى مصر ويعود لبغداد

شفق نيوز/ اختتم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاحد، زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، وعاد إلى العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان مقتضب أن الأخير توجه إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته إلى مصر التي وصلها صباح اليوم.

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم، إلى مصر في زيارة رسمية تستغرق بضع ساعات، بحسب بيان لمكتب ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرت مراسم استقبال رسمية للسوداني، في مطار القاهرة الدولي، وكان على رأس المستقبلين رئيس وزراء جمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي. وشهدت المراسم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، واستعراض حرس الشرف.

وضم الوفد الحكومي المرافق لرئيس مجلس الوزراء كلا من: نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين، ووزير التجارة أثير داود سلمان.

والتقى السوداني بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما شهد اللقاء البحث في تفعيل اللجان المشتركة، بما يعضّد من الشراكة بين البلدين الشقيقين.

كما اجتمع السوداني برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وترأسا اجتماعاً لمباحثات رسمية عُقدت بين وفدي البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية إلى العاصمة القاهرة، التي وصلها صباح اليوم.

وأعرب الجانب العراقي عن الانفتاح نحو تعزيز أطر التعاون الثنائي مع جمهورية مصر العربية، ودراسة توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة، المقرّر عقدها خلال شهر أيار أو حزيران المقبلين.

وكان مصدر مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز؛ أمس السبت، بأن السوداني سيجري زيارة رسمية لمصر اليوم يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.