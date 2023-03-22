السوداني يختتم زيارته إلى تركيا ويعود إلى العراق

شفق نيوز/ عاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعود إلى أرض الوطن، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية، التي رافقه فيها وفد حكومي رفيع.

وكان السوداني قد غادر، يوم الثلاثاء، العراق متوجها إلى تركيا في زيارة رسمية استغرقت 48 ساعة.

وكان السوداني، تلقى في (10 / 1 / 2023) دعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، ووعد بتلبيتها.

وكان أردوغان قد أعلن، أمس، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع السوداني، عن زيادة حصة الخاصة للعراق من المياه ولمدة شهر.

وقال أردوغان، خلال المؤتمر، "قررنا زيادة كمية الاطلاقات المائية صوب نهر دجلة لمدة شهر".

ويعاني العراق من شح المياه الأنهر وكذلك الأمطار وموجات الجفاف بسبب قيام دول المنبع (تركيا وإيران) بقطع وتقليل حصته من المياه، إلى جانب التغيير المناخي.