السوداني يختتم زيارته لنيويورك بلقاء غوتيريش الذي أثنى على إنهاء عمل "يونامي" بالعراق

شفق نيوز/ انهى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارته الى نيويورك بلقاء الأمين العام للأمم المتحدة "أنتونيو غوتيريش".

وكان السوداني قد اختتم مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 79، مغادرا الولايات المتحدة الامريكية متوجها الى العراق فجر اليوم الجمعة بتوقيت بغداد.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن اللقاء الذي جمع الاخير مع غوتيريش شهد استعراض مجمل ملفات التعاون البناء بين العراق والأمم المتحدة، وقضايا العمل المشترك، وكذلك بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط واستمرار العدوان على لبنان وفلسطين، وما يشكله من تهديد كبير للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعرب السوداني عن تقديره للمواقف المبدئية التي أبداها الأمين العام للأمم المتحدة إزاء قضية "العدوان" على غزّة، وإدانة "الجرائم" ضد الإنسانية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك الاعتداءات التي تُمارس على لبنان، واصفاً هذه المواقف بأنها تحترم الأسس التي بنيت عليها المنظمة الدولية.

وجدد شكر العراق للتعاون والدعم الذي دأبت عليه وكالات الأمم المتحدة من أجل ترسيخ الاستقرار في العراق، وإسناد العراقيين في مواجهة داعش، وتعزيز الانتصار الذي تحقق بفضل تلاحم الشعب العراقي، ومساعدة الأصدقاء والمجتمع الدولي.

ووفقا للبيان فقد قدّم رئيس مجلس الوزراء الى الأمين العام للمنظمة الدولية دعوة لزيارة العراق، والمشاركة في أعمال القمّة العربية التي ستستضيفها بغداد في أيار من عام 2025.

من جانبه، أثنى غوتيريش على العلاقات بين العراق والأمم المتحدة، واصفاً إياها بأنها علاقات مثالية وممتازة، وأن الأمم المتحدة تهتم بترسيخ الازدهار والتقدم، وتحقيق التنمية المستدامة للشعب العراقي.

كما أعرب عن امتنانه للنقاشات البناءة المشتركة التي أفضت الى إنهاء عمل بعثة (اليونامي) في العراق، وفتح آفاق التعاون في مجالات عدّة مع الوكالات الأممية المختصة، ومن أهمها دعم العراق في مواجهة تحديات التغير المناخي، وباقي التحديات الاقتصادية وبرامج التطوير الاجتماعي والخدمي التي قطع العراق فيها شوطاً مهماً.