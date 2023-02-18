السوداني يختتم زيارته لميونخ ويعود إلى بغداد

شفق نيوز/ اختتم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زيارته إلى ألمانيا بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للامن.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الاخير "عاد إلى أرض الوطن بعد اختتام مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59".

قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، إن أمن العراق ضمانة لأمن واستقرار المنطقة، وبالنتيجة أمن العالم.

وأضاف في ختام مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59، بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، "أوضحنا في مؤتمر ميونخ، قراءتنا الوضع الأمني في العراق والمنطقة، والتأكيد على أن أمن العراق هو ضمانة لأمن واستقرار المنطقة، وبالنتيجة أمن العالم، وبيّنا إمكانيات أجهزتنا الأمنية وقدراتها المتصاعدة في ملاحقة الإرهاب وعصابات الدواعش في كل مكان، وأنه لا وجود لداعش على الأرض ولا يحتفظ بمنطقة، إنما هي عصابات مهزومة مذعورة تلاحقها أجهزتنا الأمنية في كل مكان".