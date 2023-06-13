السوداني يختتم زيارته لمصر ويعود لبغداد

شفق نيوز/ اختتم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارته الى مصر، التي استمرت يومين.

وتضمنت الزيارة:

■ لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

■ لقاء شيخ الأزهر أحمد الطيب في مقر المشيخة بالقاهرة.

■ زيارة مسجد الإمام الحسين وسط القاهرة.

■ لقاء الجالية العراقية المقيمين في مصر، بمقر السفارة العراقية بالقاهرة.

■ عقد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ونظيره المصري.

■ التوقيع على11 مذكرة تفاهم في مجال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي مجالات التجارة والتدريب الدبلوماسي والإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وأيضًا في مجالات السياحة والشباب والرياضة والعمل وتبادل الخبرات في مجال التخطيط.

■ عقد مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المصري.

■ إقامة فعاليات منتدى الأعمال العراقي - المصري برئاسة رئيس مجلس الوزراء ونظيره المصري، وحضور عدد من رجال الأعمال العراقيين والمصريين.

■ لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية.