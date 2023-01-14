السوداني يختتم زيارة المانيا ويعود الى بغداد

شفق نيوز/ عاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فجر اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية لألمانيا.

ذكر ذلك مكتبه الاعلامي في بيان مقتضب، ورد الى وكالة شفق نيوز، موضحا ًأن السوداني عاد إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته الرسمية لألمانيا.

ووصل السوداني إلى ألمانيا، الخميس الماضي، على رأس وفد حكومي رفيع في زيارة رسمية، أجرى خلالها مباحثات مع المستشار الألماني اولاف شولتس، ووقع مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز الالمانية للطاقة لتطوير قطاع الكهرباء في العراق .