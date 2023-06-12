السوداني يحط رحاله في القاهرة وسيطاً بين السيسي ورئيسي.. و10 اتفاقيات تنتظر التوقيع

شفق نيوز/ حطّ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، رحاله في العاصمة المصرية القاهرة حاملاً جهوداً عراقية للوساطة بين مصر وإيران، إضافة الى سعي من بغداد لإبرام 10 اتفاقيات مع القاهرة.

وأبلغ مصدر حكومي مطلع وكالة شفق نيوز، أن "السوداني وصل القاهرة لتوقيع 10 اتفاقيات 7 منها تتعلق بالملف الاقتصادي وواحدة تخص الكهرباء وواحدة في العمل اضافة الى تبادل الخبرات بين البلدين".

يأتي هذا في وقت أقر مجلس النواب العراقي مادة ضمن الموازنة العامة، تنص على تخصيص 150 مليار دينار لتنفيذ المشاريع العراقية - المصرية.

كما يقود السوداني وفقاً للمصدر، "جهود وساطة بين مصو وإيران، من اجل التوصل الى قرار بإعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".

وهذه هي الزيارة الرسمية الثانية للسوداني الى مصر حيث زارها يوم 5 آذار 2023، رفقة وفد حكومي ضم فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وأثير داود سلمان، وزير التجارة.