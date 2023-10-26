السوداني يحذر وزير الخارجية البريطاني من انتقال حرب غزة إلى دول المنطقة

شفق نيوز/ حذر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، من توسع رقعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وانتقاله إلى الساحة الإقليمية، داعياً المجتمع الدولي إلى القيام بدوره بهذا الصدد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن السوداني تلقّى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، جرى خلاله البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطوّرات في المنطقة والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.

وأكد السوداني، خلال الاتصال، على أهمية أن تضطلع القوى العظمى والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بدورها، إلى جانب دور المجتمع الدولي بشكل عام، لوقف العنف والعدوان والانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وتفادي اتساع الصراع والحرب إلى ساحات أخرى في المنطقة.

من جانبه ثمّن كليفرلي تعامل العراق ومواقف السوداني مع الأزمة في قطاع غزّة، وعموم التوترات في المنطقة، كما توافق الجانبان على ضرورة السعي نحو وقف إطلاق النار، والإسراع بإيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين في قطاع غزّة، وضرورة تطبيق القانون الدولي، من أجل الوصول إلى حلّ دائم وعادل.