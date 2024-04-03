السوداني يعزي إيران ويحذر من "انزلاق خطير" في المنطقة: على المجتمع الدولي أن يتدخل

شفق نيوز/ عزى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاربعاء، الرئيس الإيراني بمقتل قادة عسكريين في الهجوم الاسرائيلي على القنصلية الايرانية في سوريا، محذرا من "انزلاق خطير" على المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال اجراه السوداني مع الرئيس الإيراني، بحسب بيان حكومي عراقي.

كما أكد السوداني أن "استمرار العدوان على غزّة سيؤدي بالمنطقة وأمنها إلى منزلقات خطيرة"، داعياً في الوقت نفسه "المجتمع الدولي إلى تولّي مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني ومنع امتداد الصراع إلى أرجاء المنطقة".

وتعرض مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق عند الساعة الخامسة من مساء الاثنين الماضي، إلى ضربات جوية إسرائيلية، ما خلف قتلى وجرحى بحسب وزارة الاعلام السورية، والتي اتهمت إسرائيل "بشنّ عدوان جوي من اتجاه الجولان المحتل".

فيما قال السفير الإيراني في سوريا إن طائرات إف - 35 نفذت الهجوم على مبنى القنصلية.

وأسفر الهجوم عن مقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري الإيراني في آخر إحصائية صدرت عنه، بينهم القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي، فيما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن "الغارة الإسرائيلية على مبنى القنصلية في دمشق كانت تستهدف اغتيال لقائد الكبير بفيلق القدس محمد رضا زاهدي".