السوداني يحدد موعد افتتاح ميناء الفاو الكبير: نتابع عمله بالكاميرات

شفق نيوز/ كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، عن متابعته العمل وخطوات إنجاز ميناء الفاو الكبير عبر كاميرات مراقبة، فيما أشار إلى أن العراق يتجه إلى تأمين إنتاج المشتقات النفطية بدلاً من استيرادها.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "ميناء الفاو حدث أساسي للحكومة وسير العمل فيه جيد ونحن نتابع العمل عبر كاميرات مراقبة منصوبة في الميناء نطلع من خلالها على كل مكان فيه".

وأعلن أنه "وفق ما مخطط له فإنه بعد منتصف العام 2025 ستكتمل المشاريع الأولى من ميناء الفاو".

وفيما يتعلق بموقف الحكومة من التواجد الأجنبي في العراق، أوضح السوداني أن "اجتماعات اللجنة العليا عقدت بوجود التحالف الدولي وليس الأمريكان فقط، ودور التحالف الدولي بدء في عام 2014 وانتهى اليوم".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية جاهزة وقادرة على حماية أمن البلاد، لذلك ليس هناك حاجة لتواجد مستشارين من 25 دولة بالعراق"، مؤكداً أن "العراق تعافى ونحن جادون في الانتقال إلى العلاقات الثنائية".

وفي الملف الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء أنه "لأول مرة في تاريخ القطاع النفطي العراقي تم البدء بمشاريع استثمار الغاز المصاحب، وخلال ثلاث إلى خمس سنوات سيكون لدينا غاز يؤهلنا إلى عدم الاستيراد".

وختم بالقول "نحن نتجه إلى تأمين إنتاج المشتقات النفطية بدلاً من استيرادها".