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السوداني يحدد اولويات الموازنة ويصدر توجيهاً

Category: سیاسة

Date: 2022-11-02T18:30:34+0000
السوداني يحدد اولويات الموازنة ويصدر توجيهاً

شفق نيوز/ حدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاربعاء، الأولويات الواجب التركيز عليها عند قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل، فيما أصدر توجيهاً يتعلق بقانونها.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير ترأس اجتماعاً ضم وزيرة المالية طيف سامي، ووزير النفط حيان عبد الغني، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، وعدداً من المستشارين، وناقشوا ملف مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، وضرورة الإسراع بإعداده، وإرساله الى مجلس النواب.

ووجّه السوداني بأهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات، وكذلك أن تأخذ على عاتقها التصدي الفعال لمشكلة نقص الكهرباء، التي أثرت بشكل كبير في حياة المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية في البلاد.

وسبق لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن وجه في وقت سابق بضرورة إعداد قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بالسرعة الممكنة.

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