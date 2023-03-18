السوداني يحث أهالي الطارمية على التعاون وعدم السماح لـ"المنحرفين والارهابيين" بالتسلل وإذكاء الفتن

شفق نيوز/ حث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أهالي قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد على التعاون وعدم السماح لـ"المنحرفين والارهابيين" بالتسلل وإذكاء الفتن.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأخير استقبل وفداً ضم عدداً من وجهاء منطقة الطارمية شمال بغداد وشيوخ العشائر فيها، بحضور عدد من القادة الأمنيين المعنيين، وشهد اللقاء استعراض الأوضاع الأمنية والخدمية في القضاء، وأهم الأولويات التي تشكل محور اهتمام المواطنين فيه واحتياجاتهم".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء "أهمية التعاون البناء بين الأهالي والقوات الأمنية وما تبذله من جهود في سبيل تدعيم الأمن والاستقرار، وعدم السماح للعناصر المنحرفة والإرهابية بالتسلل وإذكاء الفتن".

كما أشار السوداني إلى "ضرورة مواجهة التحديات الأمنية بحزم، من أجل تمكين أجهزة الدولة لتقديم الخدمات، ولا مجال للتسامح مع من يعكّر صفو الأمن واطمئنان الأهالي".

ووجّه بوضع المعالجات والحلول لكل احتياجات القضاء الخدمية، وتلبية مطالب أهله وتسهيلها.