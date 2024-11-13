السوداني يحث على الإسراع بتشكيل حكومة كوردستان ويؤكد: مستعدون لتقريب وجهات النظر

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، مساء الأربعاء، أن الفوز الأكبر يتمثل بالمشاركة الواسعة في الانتخابات، والتي تعد بمثابة رسالة مهمة يتحتم على القوى السياسية عدم التفريط بها.

جاء ذلك، خلال لقاء السوداني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، بحضور نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، وذلك خلال زيارته الى مدينة السليمانية التي وصلها مساء اليوم، ضمن زيارته الى كوردستان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال السوداني، خلال اللقاء، إن "أمام القوى الفائزة استحقاقا آخر يتمثل بالتفاهمات لتشكيل الحكومة التي من المؤمل أن تنجز سريعاً"، مبدياً استعداد بغداد للعمل على "تقريب وجهات النظر بين مختلف القوى السياسية في الإقليم، لأن المواطن سيقيم مشاركته في ضوء ما سينجز على الارض من البرامج الانتخابية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى ما تمر به المنطقة من منعطف حرج بسبب استمرار العدوان الصهيوني على غزّة ولبنان، ما يستدعي بذل الجهود وتوحيد الصف الوطني لمواجهة الخطر الذي يهدد دول المنطقة.

من جانبه أشاد بافل طالباني، بموقف رئيس الوزراء الاتحادي، الذي وصفه بالمحايد، ودعمه لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، وأكد إسناده ودعمه الكامل للحكومة الاتحادية في مختلف الاستحقاقات.

وبين طالباني حرصه على الإسراع في تشكيل حكومة الاقليم، بهدف تنفيذ التفاهمات مع الحكومة الاتحادية، كما أكد دعم الجهود الرامية الى تبني رؤية مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بهدف تحقيق التوازن والفوائد الأفضل في استثمار الثروة النفطية.